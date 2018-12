Tatsächlich könnte der Rückzug erhebliche Auswirkungen auf die Kräfteverhältnisse in Syrien haben, wo Rivalen der USA wie Russland und Iran in den vergangenen Jahren erheblich an Einfluss gewonnen haben. Er stellt auch den Fortbestand der kurdischen Milizen in Frage, die dort bislang mit Unterstützung der USA gegen den IS kämpfen. Viele der US-Soldaten sind Berater und Spezialkräfte, die mit kurdischen Milizen vor allem in Norden des Landes zusammenarbeiten. Vergangenen Freitag erst war es dem kurdisch-arabischen Bündnis gelungen, mit Hadschin eine der letzten IS-Bastionen in Ostsyrien einzunehmen.