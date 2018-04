"Wirtschaftsmacht bedeutet, dass man erfolgreich am Markt ist, hohe Umsatzzahlen erreicht und die Nutzerbedürfnisse befriedigt", erklärt Sascha Münnich, Juniorprofessor am Institut für Soziologie der Universität Göttingen. All diese Faktoren treffen auf die Datenkonzerne zu. Die Wirtschaftsmacht von Facebook und Google beruht auch auf ihren monopolartigen Strukturen. "Wir haben es hier einerseits mit einer sehr klassischen Monopol-Frage zu tun, auf der anderen Seite aber auch mit einem neuen Phänomen", fügt der Wirtschafts-Soziologe hinzu. Das Klassische ist: Sie sind Anbieter von Infrastruktur und unterscheiden sich darin kaum von der Telekom. Wer die Netze kontrolliert, kann den Wettbewerb einschränken. Hier hat der Staat regulierend eingegriffen und die Bundesnetzagentur geschaffen. Im Internet fehlt so ein Kontroll-Organ bislang.