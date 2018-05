Bei dem Anschlag am Breitscheidplatz starben zwölf Menschen. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Die Opposition im Bundestag drängt der "Welt" zufolge auf schnelle Aufklärung über den Einsatz eines V-Mannes im Umfeld des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri.



Martina Renner, Obfrau der Linkspartei im Untersuchungsausschuss des Bundestages zu dem Anschlag, will demnach den V-Mann-Führer und den Auswerter in der ersten Sitzung nach der Sommerpause befragen. Auch FDP-Obmann Benjamin Strasser kündigte an, dass man "hartnäckig auf Auskunft und Aufklärung bestehen" werde.