"The world is what it is" (Die Welt ist, was sie ist) lautet der Einstiegssatz von "An der Biegung des großen Flusses". Das ist auch der Titel einer 2008 erschienenen autorisierten Biografie des britischen Literaturwissenschaftlers Patrick French, in der zum Teil wenig Schmeichelhaftes über den Nobelpreisträger steht. So zum Beispiel, wie er seine erste Ehefrau Patricia Hale behandelte, die er demnach über Jahrzehnte vernachlässigte, demütigte und betrog und die 1996 an Krebs starb. V. S. Naipaul gestand eine Mitschuld an ihrem Tod ein.