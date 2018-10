Ojub Titijew erhält den Vaclav-Havel-Preis. Quelle: Yelena Afonina/Tass/dpa

Der inhaftierte russische Menschenrechtler Ojub Titijew ist mit dem Vaclav-Havel-Preis des Europarates ausgezeichnet worden. Ein Stellvertreter nahm die Ehrung in Straßburg entgegen. Titijew, der knapp zehn Jahre lang das Büro der Menschenrechtsorganisation Memorial in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny leitete, sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft.



Memorial befasst sich unter anderem mit Gräueltaten in Tschetschenien. In Russland steht die Organisation massiv unter Druck.