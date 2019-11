Bei der Betreuungsquote der Väter gab es jedoch große regionale Unterschiede: In den nördlichen und östlichen Bundesländern kümmerten sich demnach mehr Männer um ihre kranken Kinder als im Süden und Westen der Republik, erläuterte eine KKH-Sprecherin. Spitzenreiter waren mit einem 24-Prozent-Anteil die Väter in Hamburg, dicht gefolgt von Thüringen, Niedersachsen und Brandenburg. Abgeschlagen auf dem letzten Platz rangiert mit knapp 16 Prozent das Saarland. Auch in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen sei der Anteil der Väter, die im Krankheitsfall auf ihre Kinder aufpassten, mit 17 bis 18 Prozent vergleichsweise gering, so die Sprecherin.