Für viele Paare sei nach ein paar Jahren Schluss, weil sie glaubten, Liebe sei eine permanente Anreihung von Verliebtheit. "Dem ist nicht so. Liebe ist etwas völlig anderes als Verliebtheit und das zu akzeptieren, führt dann auch in die Akzeptanz," sagt Kuntze. Würden wir das, was wir vielleicht in einer langjährigen Beziehung als Langeweile erleben, als Liebe definieren, ändere sich der Blick.