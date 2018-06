Van Dijk für 84 Millionen zu Liverpool

heute-Nachrichten Quelle: ZDF

Der FC Liverpool hat Virgil van Dijk verpflichtet. Der 26 Jahre alte Verteidiger wechselt zum 1.Januar vom FC Southampton an die Anfield Road. Der englischen Zeitung "The Telegraph" zufolge zahlen die Reds die Rekordsumme von 75 Millionen Pfund (umgerechnet rund 84 Millionen Euro) für van Dijk. Er wäre damit der bislang teuerste Abwehrspieler der Welt.



Auch Manchester City und FC Chelsea waren Medienberichten zufolge an einer Verpflichtung des Niederländers interessiert. Der 16-malige Nationalspieler hat in dieser Saison zwölf Ligaspiele für Southampton bestritten.