Die Serie hatte am vergangenen Mittwoch in dem 76.000-Einwohner-Städtchen damit begonnen, dass ein Unbekannter im Kloster Heiliggrab eine Holzfigur des heiligen Josef vom Sockel warf. Am Donnerstag wurde dann am selben Ort ein großes Kreuz von der Wand gerissen, das dadurch zerbrach. Zudem wurden in Sankt Otto zwei Heiligenfiguren umgestoßen und in der evangelischen Erlöserkirche ein Bild von der Mauer gezerrt und so dessen Schutzglas zerstört.