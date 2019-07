Vater der Kapitänin: Rackete bleibt in Italien. Archivbild

Die in Italien freigelassene Kapitänin der "Sea-Watch 3", Carola Rackete, wird nach Angaben ihres Vaters "nicht ganz so schnell" nach Deutschland zurückkommen. Sie habe in ihrem neuen Domizil gut geschlafen und wolle für die zweite Anhörung in Italien bleiben, sagte Ekkehart Rackete aus Hambühren (Landkreis Celle).



In einer Woche (9. Juli) soll Rackete in einem weiteren Verfahren gegen sie wegen des Vorwurfs der Beihilfe zur illegalen Migration von der Staatsanwaltschaft vernommen werden.