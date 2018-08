Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Symbolbild Quelle: Friso Gentsch/dpa

Zwei kleine Mädchen im Alter von drei und sechs Jahren sind in Dresden Opfer eines Verbrechens geworden. Der 55-jährige Vater befinde sich in Haft, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Er stehe im Verdacht, seine beiden Töchter getötet zu haben.



Die Familie stammt aus Mosambik, die Frau lebte getrennt von ihrem Mann. Die 35-Jährige hatte sich am Samstagabend bei der Polizei gemeldet. Ihr Ex-Lebenspartner hatte die Kinder betreut, sie aber nicht wie vereinbart wieder abgegeben.