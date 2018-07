WM 2018 - Süd Korea gegen Deutschland - Mesut Özil am 27.06.2018 Quelle: dpa

Mustafa Özil sieht die Zukunft seines Sohnes Mesut in der deutschen Nationalmannschaft angesichts der Erdogan-Affäre und der jüngsten Aussagen von DFB-Direktor Oliver Bierhoff kritisch. "Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich sagen: Schönen Dank, aber das war es! Dafür ist die Kränkung dann doch zu groß. An Mesuts Stelle würde ich zurücktreten", sagte der 50-Jährige der Bild am Sonntag.



Bierhoffs Aussage, wonach das DFB-Team bei der WM in Russland vielleicht besser auf Özil verzichtet hätte, nannte Vater Özil "eine Frechheit".