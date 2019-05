Wohnhaus explodiert wegen defekter Gasleitung.

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Eine defekte Gasleitung soll die verheerenden Wohnhausexplosion mit zwei Toten im Allgäu verursacht haben. Obwohl das Haus nicht an das Gasnetz angeschlossen war, muss Flüssiggas ausgetreten und in das Haus geflossen sein. Wie diese Beschädigung verursacht wurde, sei noch nicht geklärt, sagte Polizeisprecher Jürgen Krautwald.



Die beiden Leichen wurden in den Trümmern des Gebäudes entdeckt. Die Identifizierung bestätigte, dass es sich um den Vater und seine siebenjährige Tochter handelt.