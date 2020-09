Laut Vatikan helfe eine Staatsbürgerschaft bei der Integration.

Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Um Migranten besser in Europa integrieren zu können, plädiert der Vatikan für ein neues Konzept von Staatsbürgerschaft. Sie sei "das Schlüsselwort, um den Integrationsprozess derer zu fördern, die an unseren Ufern landen", so Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin laut einem Bericht von Vatican News.



Nur so lasse sich "eine Ghettoisierung vermeiden, die nichts weiter als ein Brutkasten weiterer Gewalt ist", wird der zweite Mann im Vatikan weiter zitiert.