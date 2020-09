Papst Franziskus.

Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Mit einer Messe im Petersdom in Rom hat die Amazonas-Synode der katholischen Kirche begonnen. In den kommenden drei Wochen werden Bischöfe aus Südamerika und anderen Teilen der Welt sowie Ordensleute und externe Experten über die Lage der indigenen Völker und die Umweltzerstörung im Amazonasgebiet reden.



In einem Arbeitspapier wird aber auch vorgeschlagen, eine mögliche Priesterweihe indigener Familienväter zu prüfen. Konservative Kritiker des Papstes sehen darin einen Schritt zur Abschaffung des Zölibats.