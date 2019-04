Studie: Gute Personalausstattung in Kitas die Ausnahme.Archivbild

Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Nur fünf Prozent aller Kitas in Deutschland können laut einer Studie des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) mit der wissenschaftlich empfohlenen Personalausstattung arbeiten. Das geht aus einer repräsentativen Befragung von über 2.600 Kitaleitern in Deutschland hervor, die beim Deutschen Kitaleitungskongress in Düsseldorf vorgestellt worden ist.



90 Prozent der Kitaleiter gaben an, dass sie 2018 zeitweise mit erheblicher Personalunterdeckung gearbeitet hätten.