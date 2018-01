Die Ministerin deutet an, dass man in einer neuen Regierung mit dem Parlament und den Verbündeten über neue Einsatzschwerpunkte diskutieren wird: "Der Auftrag wird sich verändern. Der Charakter wird sich verändern." Wichtig sei der deutsche Beitrag für eine "vernetzte Sicherheit in der Region", so von der Leyen. "Mir ist wichtig, dass Deutschland klar signalisiert wir sind verlässlich. Wir sind verlässlich im Kampf gegen den IS und wir sind vor allem auch verlässlich in der langfristigen Stabilisierung dieser Region."