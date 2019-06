Analysten sehen in der strategischen Platzierung von Beyond Meat einen großen Vorteil gegenüber Wettbewerbern und einen Differenzierungsfaktor zum Erreichen eines möglichst breiten Marktes, der sich nach ihrer Schätzung in den USA bis 2035 auf 100 Milliarden Dollar beläuft.



Auch an der Börse kommt das Geschäft der Kalifornier gut an: Der Börsengang Anfang Mai war einer der erfolgreichsten in den USA seit Jahren. Die Marktkapitalisierung von Beyond Meat kletterte auf inzwischen mehr als sechs Milliarden Dollar von anfänglich 1,5 Milliarden, obwohl das Unternehmen eingestand, möglicherweise nie Gewinne zu erzielen - wie so viele Startups. Und auch bei den in dieser Woche vorgelegten Quartalszahlen, den ersten seit dem Börsengang, stand nicht die Ausweitung des Nettoverlustes im Vordergrund, sondern der steil ansteigende Umsatz, der von den Anlegern bejubelt wurde.