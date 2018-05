Veganer können ebenso wie Menschen, die tierisches Eiweiß zu sich nehmen, zu viel Weißmehlprodukte, Limogetränke und Fertigprodukte essen. Diese Nahrungsmittel übersäuern jeden Körper und so auch den der Veganerin und des Veganers. Der Säure-Basen-Haushalt gerät aus dem Gleichgewicht. Mit der Folge, dass sich der Körper beispielsweise nötiges Kalzium aus den Knochen besorgt, was langfristig zu Osteoporose führen kann. Allein in Deutschland leiden sechs Millionen Menschen an dieser schmerzhaften Krankheit. Und eben nicht nur Fleischfresser. Was tun?