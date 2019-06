Uli Zerger

Quelle: ZDF

Zerger baut Lupinen auf seinem Weierhof im rheinland-pfälzischen Bolanden an. Sie sind so gezüchtet, dass die Bitterstoffe wegfallen. Eine Gartenlupine könnte man nicht essen, die von Zerger angebauten Süßlupinen dagegen schon. Lupinen wurzeln tief, lockern den Boden und benötigen keinen Dünger, weil sie sich den Stickstoff aus der Luft holen. Eine Win-win Situation sozusagen.



Einer, der Zergers Lupinen weiterverarbeitet, ist Alexander Bauer. Er ist Geschäftsführer der Firma Purvegan in Ramsen, nur wenige Kilometer von Zergers Hof entfernt. Andere Anbieter stellen Joghurt, Brotaufstriche oder Kaffee aus Lupinen her. Alexander Bauer macht daraus vegane Würstchen, Steaks oder Burger. Eine Alternative zu Grillgut aus Tofu oder Seitan.