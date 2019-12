Ein Weihnachtsmann im Hochwasser auf dem Markusplatz.

Quelle: Andrea Merola/ANSA/AP/dpa

In Venedig sind auch an Heiligabend Gummistiefel angesagt. Der Hochwasserpegel in der Lagunenstadt erreichte nach offiziellen Angaben einen Stand von 139 Zentimetern über dem Meeresspiegel. Das waren zwar fünf Zentimeter weniger als am Vortag - es stehen aber immer noch bedeutende Teile der Stadt unter Wasser.



Im November hatte ein außergewöhnliches Hochwasser Venedig heimgesucht. Der Markusdom wurde überflutet und vom Salzwasser beschädigt. Die Hoteliers beklagten einen Rückgang der Buchungen.