Eine venezolanische Flagge weht in einem Flüchtlingslager. Quelle: Marcelo Camargo/Agencia Brazil/dpa

Als Konsequenz aus fremdenfeindlichen Angriffen auf venezolanische Flüchtlinge in der Grenzregion will Brasilien mehr als 1.000 Migranten in andere Landesteile bringen. Die Venezolaner sollten vor allem im wirtschaftlich starken Süden in den Bundesstaaten Rio de Janeiro, Sao Paulo und Minas Gerais untergebracht werden, teilte die Regierung mit.



"Wir werden sie in den Arbeitsmarkt integrieren", hieß es. Im armen Bundesstaat Roraima haben sich bislang über 50.000 Venezolaner niedergelassen.