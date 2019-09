Ivan Duque und Federica Mogherini bei einer Pressekonferenz.

Quelle: Sergio Acero/colprensa/dpa

Die EU will Kolumbien bei der Versorgung von Hunderttausenden Flüchtlingen und Migranten aus dem Nachbarland Venezuela unterstützen. Die EU werde weitere 30 Millionen Euro zur Verfügung stellen, kündigte die Außenbeauftragte Federica Mogherini in Bogota an.



Die Europäische Union hat Kolumbien bislang bereits mit 130 Millionen Euro unterstützt. Wegen der wirtschaftlichen und politischen Krise haben bereits über vier Millionen Venezolaner ihr Land verlassen. Mehr als 1,4 Millionen haben in Kolumbien Zuflucht gesucht.