Das Guaidó-Lager bemüht sich um humanitäre Hilfe.

Quelle: Fernando Llano/AP/dpa

Vertreter des venezolanischen Oppositionspolitikers Juan Guaidó werden in Washington eine internationale Geberkonferenz zugunsten des südamerikanischen Landes abhalten. Die Tagung am 14. Februar habe das Ziel, humanitäre Nothilfe zu organisieren, teilte das Guaido-Lager mit.



Die Konferenz soll am Sitz der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) stattfinden. Die venezolanische "Übergangsregierung" wolle sich um Hilfen durch ausländische Regierungen und private Hilfsorganisationen bemühen.