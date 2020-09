Juan Guaidó, Oppositionsführer in Venezuela.

Quelle: Pedro Ramses Mattey/dpa/Archivbild

Fast ein Jahr nach Beginn des erbitterten Machtkampfs in Venezuela hat die Opposition weitere Gespräche mit der Regierung von Präsident Nicolas Maduro vorerst ausgeschlossen. "Maduro hat jede Verhandlungslösung der Krise in Venezuela unmöglich gemacht", teilte Oppositionsführer Juan Guaido mit.



Unter Norwegens Vermittlung hatten Regierung und Opposition im letzten Jahr in Oslo und Barbados nach einem Ausweg aus der Krise gesucht. Dieser Prozess sei nun abgeschlossen, man werde an keinem Treffen teilnehmen, so Guaido.