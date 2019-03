Außenminister Heiko Maas (SPD) will den Druck auf den umstrittenen venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro aufrecht erhalten. Beim letzten Treffen der EU-Außenminister sei darüber gesprochen worden, dass der Zeitpunkt kommen könnte, "in dem auch weitere Sanktionen von der EU gegen das Maduro-Regime in Venezuela ergriffen werden müssen", sagte Maas im ZDF-"heute-journal".



Maas bedauert, dass nicht alle EU-Staaten den Oppositionsführer Juan Guaido als Übergangspräsidenten anerkannt hätten.