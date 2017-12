Unterstützer von Staatschef Nicolás Maduro hatten das Parlamentsgebäude im Zentrum der Hauptstadt Caracas am Mittwoch gestürmt und sich Schlägereien mit Oppositionsabgeordneten geliefert. Die in der Farbe der regierenden Sozialisten rot gekleideten Maduro-Anhänger drangen zunächst in die Gärten des Parlaments ein und zündeten Feuerwerkskörper.