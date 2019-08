Ivan Duque, Präsident von Kolumbien. Archivbild

Quelle: Externos/colprensa/dpa

Kolumbiens neuer Volksheld kam in aller Stille zurück nach Bogota. Egan Bernal, frisch gebackener Sieger der Tour de France, landete am Montagabend in der kolumbianischen Hauptstadt. Am Mittwoch soll er in seiner Heimatstadt Zipaquira, die etwa eine Autostunde von Bogota entfernt ist, geehrt werden. Unmittelbar nach dem Tour-Erfolg versprach Kolumbiens Präsident Ivan Duque dem Überraschungssieger einen eher wenig beachteten Verdienstorden. Prompt gab es scharfe Kritik von Sportgrößen und der Öffentlichkeit und Duque ruderte zurück. Nun soll ihm das "Kreuz von Boyaca" verliehen werden, die höchste Auszeichnung im Land.