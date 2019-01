Anti-Maduro-Demonstranten am 11. Januar in Caracas

Quelle: imago

"Das Volk Venezuelas muss frei und in Sicherheit über seine Zukunft entscheiden können", ließ Kanzlerin Angela Merkel Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin via Twitter fordern. Würden nicht binnen acht Tagen Wahlen angekündigt, "sind wir bereit, Juan Guaidó als Interimspräsidenten anzuerkennen".



Guaidó, Chef des entmachteten Parlaments, hatte sich vor wenigen Tagen zum Übergangspräsidenten Venezuelas ernannt - und war von zahlreichen Regierungen, darunter den USA, anerkannt worden. Maduro brach deshalb die diplomatischen Beziehungen zu den USA ab.



Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez äußerten sich auf Twitter in nahezu gleichlautenden Stellungnahmen. "Wir möchten keine Regierungen von der Macht verdrängen, aber wir wollen Demokratie und freie Wahlen in Venezuela", twitterte Sánchez. Auch Großbritannien und die Niederlande schlossen sich den Forderungen an.