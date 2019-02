In der kolumbianischen Hauptstadt Bogota war der peruanische Außenminister Hugo de Zela Martínez der erste hochrangige Diplomat, der den Falken in der Gruppe gleich zum Auftakt eine klare Absage erteilte, wohl auch um kriegslüsternen Vertretern eine rote Linie vorzugeben: "Die Nutzung von Gewalt ist keine Lösung für das, was in Venezuela passiert. Wir sind gekommen, damit wir für eine pazifistische Lösung kämpfen. Wir unterstützen nicht den Einsatz von Streitkräften. Die Gruppe von Lima hat immer eine pazifistische Lösung unterstützt."