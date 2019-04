"Wir müssen uns jetzt mehr als jemals zuvor vereinigen", hatte er zuvor am Montag bei einem Auftritt an einer Universität in Caracas erklärt. Seine Anhänger forderte Guaidó zudem auf, "die bisher größte Demonstration" gegen die Regierung auf die Beine zu stellen.



Venezolanische Sicherheitskräfte haben bereits Guaidós Stabschef verhaftet, sind aber bisher nicht gegen den Oppositionsführer selbst vorgegangen. In seinem Machtanspruch wird Guaidó von den USA und rund 50 weiteren Ländern unterstützt, die Maduros Wiederwahl 2018 als eine Farce ansehen. Maduro wird dagegen unter anderem von Russland, der Türkei und Kuba unterstützt.