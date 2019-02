Ein Lkw mit Hilfsgütern in der Nähe der grenzüberschreitenden Brücke Tienditas in Cucuta zwischen Kolumbien und Venezuela

Quelle: Reuters

In den Mittagsstunden kam endlich Bewegung an den Grenzübergang "Las Tienditas" in der kolumbianischen Stadt Cucuta. Mehr als fünf Lastwagen, allesamt beladen mit Lebensmitteln und Medikamenten für die Bevölkerung in Venezuela. "Und es gibt immer noch Leute, die Zweifel haben", twitterte der Oppositionspolitiker Jose Manuel Olivares und präsentierte stolz Fotos der angekommenen Lkw-Flotte. Die Bilder verbreiteten sich wiederum in Windeseile innerhalb der sozialen Netzwerke.