Das Treffen in Bogotá wurde einberufen, nachdem die von Guaidó mit Unterstützung von Kolumbien, Brasilien, Chile und den USA für Venezuela bereitgestellten Hilfsgüter am Samstag an verschiedenen Grenzpunkten von Sicherheitskräften Maduros gestoppt wurden. Sowohl an der Grenze zu Kolumbien sowie an der zu Brasilien kam es zu schweren Zwischenfällen mit mindestens drei Toten und rund 300 Verletzten.



Kolumbien hat am Sonntag alle Grenzübergänge nach Venezuela für die Dauer von 48 Stunden geschlossen, um die bei den Zusammenstößen entstandenen Schäden zu reparieren. Trotzdem kam es auch am Sonntag zu vereinzelten Zusammenstößen, bei denen Demonstranten und venezolanische Sicherheitskräfte aneinandergerieten. "Die Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela ist weiterhin gesperrt, mindestens noch für einen weiteren Tag", berichtet ZDF-Korrespondent Ralf Paniczek. "An der Grenze warten ganz viele Venezolaner darauf, über die Grenze wieder zurück in ihr Land zu kommen und sie hoffen immer noch darauf, dass die Hilfsgüter in ihr Land gelangen können." Die Menschen hätten aber Angst, wenn der internationale Druck nachlassen sollte, dass sie und ihre Not in 'Vergessenheit geraten könnten", so Paniczek weiter.