Juan Guaido, der selbst ernannte Interimspräsident Venezuelas.

Quelle: Eduardo Verdugo/AP/dpa

Wegen des andauernden Stromausfalls in Venezuela will der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaido durch das Parlament den Notstand erklären lassen. "Wir können nicht den Blick verschließen vor der Tragödie, die unser Land erlebt", sagte Guaido.



Der Notstand soll den Weg für internationale Hilfe ebnen. Er hätte jedoch wohl nur symbolischen Wert. Zudem rief Guaido das Militär dazu auf, seine Regierung zu unterstützen. "Männer der Streitkräfte: Es ist an der Zeit, das Volk zu beschützen."