Ausschreitungen in Venezuela

Quelle: ap

Es sind besorgniserregende Bilder, die am Maifeiertag zu sehen sind. Motorisierte Einsatzkräfte der Nationalgarde dringen in eine katholische Kirche in der ostvenezolanischen Diözese San Cristóbal ein. Eine Ärzte-Organisation publiziert Bilder von schweren Verletzungen, die sich Demonstranten am Rande der Proteste am 1. Mai zugezogen haben. Eine Frau erlag nach lokalen Medienberichten ihren Verletzungen. Sie erlitt offenbar einen Kopfschuss. Es ist das zweite Todesopfer seit Beginn der neuen von Oppositionsführer Juan Guaidó ausgerufenen Protestwelle am Dienstag.