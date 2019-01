Die Wahrscheinlichkeit aber, dass sich eine nennenswerte Fraktion auf die Seite von Guaidó schlägt, wurde bisher als gering eingestuft. Ob sich das mit dem Seitenwechsel des Militärattachés in Washington ändert, bleibt abzuwarten.



In der Vergangenheit haben die Streitkräfte in Venezuela schon in manchem politischen Konflikt das letzte Wort gesprochen - wenngleich in der vom langjährigen sozialistischen Präsidenten Hugo Chávez durchgesetzten Verfassung betont wird, dass diese "nicht im Dienste irgendeiner Person oder einer politischen Partei" stünden. Das vielleicht bedeutenste Datum in diesem Zusammenhang in der venezolanischen Geschichte: Am 23. Januar 1958, genau 61 Jahre bevor sich Guaidó vor Anhängern zum Übergangspräsidenten erklärte, hatten die Streitkräfte den Diktator Marcos Pérez Jiménez entmachtet.