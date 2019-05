Wenn er Guaidó nicht festnehmen lässt, wird das als Zeichen der Schwäche Maduros gesehen werden. Aber wenn er ihn festnehmen lässt, riskiert er eine starke Gegenreaktion der USA Giancarlo Morelli, Experte

Der Konflikt reicht weiter über die Grenzen Venezuelas hinaus. Die USA, die wie rund 50 andere Staaten Guaidó als Übergangspräsident anerkannt haben, stellten sich klar hinter dessen Aufruf für einen Aufstand des Militärs. Russland stärkte Maduro den Rücken. Am Mittwoch sagte Außenminister Sergej Lawrow in einem Telefonat mit seinem US-Amtskollegen Mike Pompeo, die Opposition habe mit eindeutiger Unterstützung der USA versucht, in Venezuela die Macht zu ergreifen, wie das Außenministerium in Moskau mitteilte. Das sei eine Verletzung des Völkerrechts. Sollte Washington seine "aggressiven Schritte" fortsetzen, werde das "drastische Konsequenzen" nach sich ziehen.



Am Dienstag hatte neben Guaidó auch der Oppositionspolitiker Leopoldo López zum Aufstand gegen Maduro aufgerufen. Er sagte, er sei auf Anweisung Guaidós von Sicherheitskräften aus dem Hausarrest befreit worden. Danach floh er zunächst in die chilenische Botschaft. Später kam er mit Frau und Tochter in der Vertretung Spaniens unter, wie die Regierung in Madrid mitteilte. López war 2014 als Anführer von Anti-Regierungs-Demonstrationen festgenommen worden.