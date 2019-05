Dazu zählt auch eine Aussage von US-Außenminister Mike Pompeo. "Es ist lange her, dass jemand Maduro gesehen hat. Er hatte ein Flugzeug auf dem Rollfeld. So wie wir es verstehen, war er bereit, heute Morgen zu gehen. Die Russen haben ihm aber zu verstehen gegeben, dass er bleiben sollte", sagte Pompeo dem TV-Sender CNN. Was daran Wahrheit ist und was Wunschdenken der Amerikaner, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.



Auffällig war aber die mangelnde Präsenz Maduros am Dienstag. Während sein Herausforderer an der Seite seiner Landsleute über die Straßen von Caracas marschierte, scheute Maduro die Öffentlichkeit. Erst am Abend erklärte Maduro den Aufstand für gescheitert. "Ich danke der Militärführung für den Mut bei der Verteidigung des Friedens", sagte er in einer Ansprache am Dienstagabend. Und er drohte den abtrünnigen Militärs: "Diese Verräter werden ihr Schicksal noch kennenlernen", sagte Maduro.