"Papst, Venezuela betet für dich, bete für uns". Archivbild

Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Papst Franziskus hat sich angesichts der Krise in Venezuela höchst besorgt gezeigt: "Was mir Angst macht? Das Blutvergießen. (...) Das Blut ist keine Lösung", sagte das Katholikenoberhaupt bei der Pressekonferenz im Papst-Flieger von Panama-Stadt nach Rom.



"Ich leide wegen dem, was gerade in Venezuela passiert." Der Pontifex wollte sich in dem anhaltenden Machtkampf jedoch auf keine Seite stellen. Damit "würde ich mich in eine Rolle begeben, die ich nicht kenne", das könne Schaden anrichten.