"Allein heute kauften etwa 37.000 Venezolaner Grundnahrungsmittel ein und kehrten dann nach Venezuela zurück", sagte der Direktor der kolumbianischen Migrationsbehörde Christian Krüger Sarmiento am Samstagabend laut Radio Caracol. Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hatte die Grenze zu Kolumbien am 22. Februar schließen lassen. Die Opposition hatte damals versucht, Hilfsgüter in das Krisenland zu bringen. Maduro sah darin einen Vorwand für eine militärische Intervention.