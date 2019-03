Russisches Flugzeug in Venezuela

Quelle: reuters

Zwei russische Militärflugzeuge sind in Venezuela gelandet. Das bestätigten Sprecher der russischen Botschaft in Caracas der Moskauer Nachrichtenagentur Sputnik. Es gehe um die normale Abwicklung laufender "technisch-militärischer" Abkommen.



Nach venezolanischen Medien führten die Flugzeuge 99 Militärs und 35 Tonnen Fracht an Bord. Russland und China gehören zu den Staaten, die die Regierung von Nicolas Maduro in der politischen und humanitären Krise in Venezuela weiterhin unterstützen.