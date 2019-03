Aus dem Krankenhaus JM de los Rios in Caracas verschickte der Oppositionspolitiker Jose Manuel Olivares ein Handyvideo. "Alles komplett dunkel", kommentierte der Parlamentarier die Lage vor und in dem Krankenhaus. Das ganze Wochenende über postete Olivares Nachrichten über die Konsequenzen des Stromausfalles in den sozialen Netzwerken. "Neugeborenes gestorben", meldete Olivares am Sonntag. Damit sei die Zahl der wegen des Stromausfalls gestorbenen Patienten auf 18 gestiegen.