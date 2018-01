Bei den seit April andauernden Protesten, die sich an der zeitweisen Entmachtung des von der Opposition dominierten Parlaments entzündet hatten, starben bisher 113 Menschen. Neben der politischen Krise wird das Land mit den größten Ölreserven von einer Versorgungskrise erschüttert. Lebensmittel fehlen überall, und in Apotheken mangelt es an Medikamenten. "Verzweifelte Eltern versuchen, ihre Kinder bei Hilfsorganisationen unterzubringen, damit sie dort wenigstens etwas zu essen bekommen", berichtete der Direktor der SOS-Kinderdörfer in Venezuela, José Luis Benavides.