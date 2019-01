Doch Maduro hat auch ideologisch wie politisch mächtige Verbündete. Er plant offenbar Venezuela zu einer Art anti-amerikanischen Brückenkopf in Südamerika auszubauen und intensiviert die Kontakte zu den Rivalen Washingtons. Mit Russland, China und der Türkei verhandelt Caracas über politische und wirtschaftliche Unterstützung. Ideologische Rückendeckung gibt es aus Nicaragua und Kuba, beides Länder, denen Menschenrechtsorganisationen ebenfalls schwere Menschenrechtsverletzungen vorwerfen. Auch Boliviens Präsident Evo Morales steht hinter Maduro.



Mexikos neuer linker Präsident Andres Manuel Lopez Obrador versucht sich dagegen herauszuhalten und kündigt an, sich nicht in innere Angelegenheiten anderer Länder einmischen zu wollen. Zu seiner eigenen Amtseinführung war Maduro extra nach Mexiko-Stadt gereist. Die Vorwürfe der NGOs wiegen schwer: Die Maduro-Regierung soll eine Mitverantwortung für tausende außergerichtliche Hinrichtungen in Venezuela tragen, berichtet Amnesty International. Human Rights Watch spricht von gezielten Folterpraktiken der Venezolaner.