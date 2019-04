Hugo Carvajal, der ehemalige venezolanische Geheimdienstchef.

Quelle: Fernando Llano/AP/dpa

Der von den USA des Drogenhandels beschuldigte venezolanische Ex-Geheimdienstchef Hugo Carvajal kommt in Spanien in Untersuchungshaft. Das beschloss ein Richter am Nationalen Staatsgerichtshof in Madrid.



Der ehemalige Politiker und Ex-General, ein Unterstützer des venezolanischen Oppositionsführers Juan Guaido, war am Freitag in Spanien festgenommen worden. Carvajal werde von den USA wegen des Vorwurfs des Drogenhandels gesucht und sei deshalb verhaftet worden, so die spanische Polizei.