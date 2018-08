Niemand verlässt sein Land, seine Familie, seine Kinder freiwillig Lenin Moreno, Präsident von Ecuador

Das schafft Probleme. "Niemand verlässt sein Land, seine Familie, seine Kinder freiwillig", sagte Ecuadors Präsident Lenin Moreno am Wochenende im Kreis von venezolanischen Flüchtlingen in Quito. Er will um Verständnis werben für die Migranten. Doch das kleine Land ist überfordert mit dem Andrang, in einigen Provinzen wurde der humanitäre Notstand ausgerufen. Peru und Ecuador änderten nun ihre Einreisevorgaben. Künftig müssen Venezolaner einen Reisepass vorweisen. Weil aber Papier in Venezuela knapp ist und die Behörden mit dem Drucken kaum nachkommen, bedeutet das praktisch einen Einreisestopp für die Venezolaner. Für das Nachbarland Kolumbien bedeutet das eine zusätzliche Belastung, denn nun reist ein Teil der Geflüchteten nicht mehr in Drittländer weiter. Auch hier kam es zu ausländerfeindlichen Übergriffen. In der Grenzstadt Cucuta wird der Ruf nach einer stärkeren Regulierung der Einreise immer lauter.