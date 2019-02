Kreml erkennt Venezuelas Gegenpräsidenten Guaidó nicht an.

Quelle: Elyxandro Cegarra/ZUMA Wire/dpa

Russland will weiter nicht mit dem selbsternannten venezolanischen Interimspräsidenten Juan Guaido verhandeln. "Er ist nicht das Staatsoberhaupt. Wir erkennen seinen Status nicht an", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow russischen Medienberichten zufolge. "Das Staatsoberhaupt ist Herr Maduro."



Die UN-Veto-Mächte Russland und China stehen neben wenigen anderen Staaten in der Venezuelakrise an der Seite des Staatschefs Nicolas Maduro. Man sehe ihn als Partner an, erklärte der Kremlsprecher.