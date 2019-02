Juan Guaidó strebt einen Machtwechsel in Venezuela an.

Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaido hat sich nach eigenen Angaben heimlich mit Vertretern von Armee und Sicherheitskräften getroffen, um eine Ablösung von Staatschef Nicolas Maduro zu erreichen.



Für einen Regierungswechsel sei es entscheidend, dass das Militär Maduro die Unterstützung entziehe, schrieb Guaido in der "New York Times". Die Mehrheit der Diensthabenden sei sich darin einig, dass die Missstände in dem südamerikanischen Erdölland unhaltbar seien.