Derweil stimmen immer mehr Venezolaner mit den Füßen ab. Diejenigen, die vom sozialistischen Modell nichts halten und ihre Hoffnungen auf die Opposition gesetzt hatten, verlassen in Scharen das Land. Vor allem in den Nachbarländern Kolumbien und Brasilien wächst die humanitäre Krise täglich. Am Donnerstag vermeldeten kolumbianische Medien, dass allein in den vergangenen vier Monaten die Zahl der sich in Kolumbien aufhaltenden Venezolaner um 38 Prozent gestiegen sei. Rund 270.000 Menschen aus dem Nachbarland hielten sich ohne gültige Aufenthaltspapiere in Kolumbien auf, meldete der Radiosender "La FM" unter Berufung auf die Migrationsbehörde.