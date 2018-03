Vertreter der venezolanischen Opposition fordern freie Wahlen. Quelle: Fernando Llano/AP/dpa

In Venezuela macht die Opposition gegen die für Mai angesetzte umstrittene Präsidentenwahl mobil. Der wichtigste Oppositionsverband MUD kündigte die Gründung eines neuen Bündnisses an. Dieses soll Gewerkschaften, Studenten, religiöse Gruppen und auch Dissidenten aus den Reihen der Regierung zusammenbringen.



Die Regierungsgegner kündigten Proteste für Montag sowie für den 17. März an. Präsident Nicolas Maduro will sich bei der Abstimmung am 20. Mai bis 2025 im Amt bestätigen lassen.